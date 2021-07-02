Женщина и ребёнок пострадали в ДТП в Резине

Женщина и ребёнок пострадали в ДТП в Резине

Авария произошла накануне вблизи пенитенциара №17 в Резине. Женщина и её годовалый сын получили травмы и были госпитализированы. 

По данным полиции, они находились в салоне автомобиля марки Renault, которым управлял 24-летний мужчина. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась сначала в Volkswagen, а после – в металлический парапет. Пострадавших доставили в районную больницу, передаёт unimedia.info.

Правоохранители выяснили, что оба водителя находились в трезвом состоянии, однако у мужчины, управлявшим Renault, не было прав. Расследование продолжается. 

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