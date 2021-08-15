Женщина и её годовалый ребёнок пострадали в результате аварии в Хынчештах

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Авария произошла накануне на трассе Хынчешты-Бозиены. Травмы получили женщина и ребёнок.

По данным полиции, вблизи села Бозиень 37-летний водитель BMW, желая свернуть влево, не удостоверился в безопасности манёвра. В результате в него врезалась машина Hyundai, за рулём которой находился 27-летний мужчина. После столкновения автомобиль Hyundai вылетел с трассы и угодил в кювет, передаёт realitatea.md.

– В машине Hyundai в качестве пассажиров находились 27-летняя супруга водителя и годовалая девочка. Они получили травмы и были доставлены в районную больницу Хынчешт. Водители находились в трезвом состоянии, – сообщили в полиции.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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