Женщина и её годовалый ребёнок пострадали в результате аварии в Хынчештах

Женщина и её годовалый ребёнок пострадали в результате аварии в Хынчештах

Авария произошла накануне на трассе Хынчешты-Бозиены. Травмы получили женщина и ребёнок. 

По данным полиции, вблизи села Бозиень 37-летний водитель BMW, желая свернуть влево, не удостоверился в безопасности манёвра. В результате в него врезалась машина Hyundai, за рулём которой находился 27-летний мужчина. После столкновения автомобиль Hyundai вылетел с трассы и угодил в кювет, передаёт realitatea.md. 

– В машине Hyundai в качестве пассажиров находились 27-летняя супруга водителя и годовалая девочка. Они получили травмы и были доставлены в районную больницу Хынчешт. Водители находились в трезвом состоянии, – сообщили в полиции.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md