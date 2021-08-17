Женщина и двое детей пострадали в серьёзной аварии в Комрате

Женщина и двое детей пострадали в серьёзной аварии в Комрате

ДТП произошло накануне на въезде в село Бешалма.

Как сообщила пресс-секретарь Управления полиции Гагаузии Оксана Гаценко, за рулём автомобиля Renault Megan находился 70-летний мужчина. Он не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево, пишет publika.md.

Троим пассажирам – 33-летней женщине и двум её детям – потребовалась госпитализация. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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