Жемчужина Приднестровья

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О том, как восстанавливается заповедник «Ягорлык»

Есть в Молдове места, обладающие притягательной силой. Не зря говорят: «Если ты в Молдове не выпил стаканчик молдавского вина и не видел Кодр, то не говори, что бывал там!» Но кроме векового леса в Молдове есть и другие природные достопримечательности.

Согласно законодательству страна располагает 13 типами охраняемых территорий. Особо ценные и оберегаемые из них наделены статусом научных заповедников. В республике их всего пять. Самый маленький находится в Приднестровье, в Дубоссарском районе, – это государственный заповедник «Ягорлык».

«АиФ в Молдове» решила выяснить, что такого особенного в этом единственном на левом берегу Днестра заповеднике, который, кстати, принят в состав Евразийского союза заповедников и внесён в реестр Международного фонда?

Из пены речной

Государственный заповедник «Ягорлык» был создан в 1988 году на базе ихтиологического заказника на акватории Ягорлыкской заводи, когда стало понятно, что с рыбными ресурсами Днестра неблагополучно и необходимы меры по охране мест нереста и активные действия по поддержанию естественного воспроизводства целого ряда видов рыб. И вот уже много лет эта заводь, возникшая при заполнении Дубоссарского водохранилища, является резерватом (охраняемой территорией) для рыб, которые туда заходят на нерест. Это место они облюбовали не случайно – там созданы благоприятные условия для нереста и полноценного питания молоди.

– Заповедник хотя и небольшой (немногим более 1 тыс. гектаров), но единственный в регионе, где благоприятно сочетаются водные и наземные экосистемы, – рассказывает исполняющая обязанности директора государственного заповедника «Ягорлык» Татьяна Шарапановская. – У него очень высокий индекс биологического разнообразия. Только местной флоры тут около 840 видов, но кроме них встречаются и новые для региона разновидности – растения-интродуценты. И всякий раз мы открываем что-то новое, иногда это и краснокнижные виды. Некоторые из них в силу постоянно меняющихся природно-климатических условий по каким-то причинам впадают в своеобразную спячку. Другие, наоборот, – выходят из длительного сна и начинают активно вегетировать.

Заповедник хотя и небольшой (немногим более 1 тыс. гектаров), но единственный в регионе, где благоприятно сочетаются водные и наземные экосистемы. У него очень высокий индекс биологического разнообразия. Только местной флоры тут около 840 видов, но кроме них встречаются и новые для региона разновидности – растения-интродуценты. И всякий раз мы открываем что-то новое, иногда это и краснокнижные виды.

Агрессивные переселенцы

Некогда на склонах заповедника шелестели зелёной листвой гырнецы (от молдавского «гырнец» – «дубок») – лес из дуба пушистого и кустарников скумпии кожевенной, рос ковыль и другие степные травы. Но, как у нас водится, дубовые рощи вырубили, среди пней стали пасти скот, который препятствовал их восстановлению. Берега реки стали разъедать многочисленные овраги – началась эрозия почв…

В 60-х годах приступили к искусственному облесению склонов, но сделали ставку не на местные породы деревьев, а на завезённые. В то время особой популярностью пользовалась сосна, которой и стали засаживать склоны. Вскоре выяснилось, что осыпающиеся иголки покрывают всю почву вокруг и мешают пробиваться травянистой растительности.

Самыми наглыми иноземцами оказались айлант высочайший и кусты свидины. Айлант – жуткий сорняк родом из Китая, за короткое время вымахивает до десятков метров, а корневая система этого акселерата всего за год заполоняет всё свободное пространство. Там, где разрослась свидина, гибнут даже посадки акации. Ещё один нежелательный гость, оказавшийся на береговых склонах Ягорлыкской заводи, – клён американский, ставший главным рассадником и источником заражения лесов белой американской бабочкой.

Все эти растения сажали с благой целью – уберечь склоны от роста многочисленных оврагов и восстановить леса. Переселенцы эрозию почв остановили, но разрушили уникальные степные сообщества. Сначала они задушили местные ковыльные степи и остатки гырнецов, а потом стали конкурировать между собой.

Вернуть в гнездо

Каждый день сотрудники «Ягорлыка» (а их всего шестнадцать человек) работают на будущее заповедника, кропотливо восстанавливая редкие виды растений и деревьев. Например, отдел науки, где всего четыре сотрудника, описал тысячи растений, грибов, насекомых, птиц, животных и рыб. Их коллеги занимаются восстановлением дубовых рощ, редких и краснокнижных степных растений, рост которых был сильно угнетён, – в частности дрока четырёхгранного, тонконога молдавского, которые росли на этих землях с давних времён и больше в мире нигде не встречаются. В числе пострадавших и водяной орех, исчезнувший во время войны, поскольку из него производили муку.

Более 200 искусственных нерестовых гнёзд в год они опускают в заводь, чтобы рыба во время нереста могла откладывать икру и хорошо развиваться. И их усилия не пропали даром – в водоёме появились мальки судака, леща, щуки, карпов, тарани, плотвы и других видов рыб.

Успешное управление заповедником – во многом заслуга Татьяны Шарапановской, для которой все обитатели местной флоры и фауны одинаково дороги. Татьяна Дмитриевна окончила биолого-почвенный факультет Кишинёвского госуниверситета. Много лет проработала гидробиологом и ихтиологом на Молдавской научно-исследовательской рыбохозяйственной станции. Последние 20 лет её жизнь связана с заповедником «Ягорлык». При Шарапановской он стал образцом территории, где удаётся сохранять заповедный режим и хороший уровень научного обеспечения.

Не без камня за пазухой

Заповедник хотя и является охранной территорией, но, находясь в окружении сёл Гояны, Ягорлык, Дойбаны и Цыбулёвка, во многом зависит от местных жителей. Сельчане за годы соседства привыкли к тому, что в «Ягорлыке» существует особый режим, что его обитатели нуждаются в защите, но случаются и исключения. В течение полугода проезжающие по трассе машины, несмотря на предупреждающие дорожные знаки, сбили трёх выдр. Часто гибнут и другие животные, пытающиеся пересечь эту не слишком оживленную трассу…

– Много рептилий погибает от невежества людей, которые принимают безобидных полозов и ужей за ядовитых змей, – сетует Татьяна Шарапановская. – Эти представители семейства ужеобразных охотятся на крыс и мышей, разносчиков опаснейших болезней, но, увы, сами становятся объектами жестокости. Взрослые и дети, едва завидев крупных чёрных с жёлтыми разводами рептилий, сразу хватаются за увесистый камень или лопату. А мирные полозы сами боятся людей, прячутся и замирают, но если на них нападают, то агрессивно защищают свою территорию.

Наносит вред экосистемам заповедника и применение ядохимикатов в агросекторе. А страдают от этого насекомые, птицы и животные, многие из которых занесены в Красную книгу. Поэтому людям следует бережней относиться к природе, по мере возможностей способствовать не только её сохранению, но при необходимости и восстановлению. Ведь только от неё зависят наше здоровье и жизнь.

Мнение Тромбицкого

Охранять по науке

Часто можно услышать мнение, что на охраняемых природных территориях с деревьями, кустарниками и травами ничего не надо делать. Дескать, пусть всё растёт там без участия человека. Но такой подход годится только для мест, где никогда не велась никакая хозяйственная деятельность. А там, где «царь природы» побывал, следует помогать природе восстановиться.

Наша ассоциация Eco-TIRAS с заповедником «Ягорлык» начала работать в середине 90-х годов. С тех пор мы выпустили о нём несколько книг, которые рассказывают о ценности этой территории. Реализовали не один совместный проект, в том числе и по реконструкции «Ягорлыка». Предложенные нами меры по воссозданию тех его уголков, где особенно активны инвазивные виды растений, сотрудники заповедника неукоснительно внедряют из года в год. За десять лет была хорошо изучена самая ценная часть территории. В проведении многочисленных научных исследований особенно активно участвовали институты Академии наук Молдовы и Приднестровского госуниверситета.

Самое отрадное то, что руководство заповедника жёстко придерживается правильных научных природоохранных мер. А власти Приднестровья даже слегка расширили его территорию. Теперь нужно только сохранять в управлении заповедником научную составляющую, чтобы в этом дивном уголке природы и дальше всё делалось по науке, а не в угоду тем, кому во всём нужна только прибыль.

Илья Тромбицкий,

руководитель

Международной ассоциации хранителей реки Днестр

Eco – TIRAS

Татьяна

СОЛОВЬЁВА