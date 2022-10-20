«Желтый» уровень террористической опасности в Приднестровье продлен до 5 ноября

«Желтый» уровень террористической опасности в Приднестровье продлен до 5 ноября

Вадим Красносельский продлил действие «желтого» уровня террористической опасности в Приднестровье до 5 ноября. Соответствующий указ был опубликован сегодня.

Напомним, с 26 апреля по 25 мая нынешнего года в Приднестровье действовал критический, «красный» уровень. Он был введён в связи с целой серией терактов, произошедших на территории региона. С 25 мая степень террористической угрозы понизили до высокого, «жёлтого» уровня, который также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка, передает novostipmr.com.

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