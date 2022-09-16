“Жёлтый код”: в Молдове резко похолодает

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила “жёлтый код” из-за резкого изменения погоды. Предупреждение будет действовать до 19 сентября.

По прогнозам синоптиков, в указанный период характер погоды изменится: пройдут кратковременные дожди с грозами и проливные дожди (15-30 мм). Температура воздуха днём ​​понизится на 8-12°С, передаёт moldpres.md.

18 сентября северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.

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