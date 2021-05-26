Железнодорожный тупик

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О том, почему важный стратегический объект оказался на грани уничтожения

Пандемия пошатнула практически все отрасли экономики, однако некоторые предприятия пытаются спрятать за её ширмой все свои недоработки и промахи. ГП «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) тоже пострадала от злосчастного COVID-19, но её проблемы возникли гораздо раньше и совсем от другой инфекции – от вируса корысти.

Пустили под откос

Ещё каких-то 10 лет назад Железная дорога Молдовы была вполне стабильной, самодостаточной экономической структурой. Работать в этой отрасли было престижно. Всё резко изменилось после прихода к власти в Молдове так называемых проевропейских сил. Конечно, сказался и экономический кризис 2020 года. Если в прошлом году объём перевозок составлял 2/3 от предыдущего года, то в нынешнем он упал ещё больше. Но только ли в этом дело?

– Основная причина плачевного состояния ГП «Железная дорога Молдовы» – воровство, – констатирует председатель парламентской комиссии по расследованию ситуации на МЖД Олег Липский. – За 10 лет, по самым оптимистичным подсчётам, у предприятия украдено около 1,5 млрд леев, а долгов на данный момент чуть больше 800 млн. Если бы не было воровства, не было бы долгов и кредитов, оставались бы средства на реструктуризацию предприятия и выплаты зарплат. Мы планировали выделить ЖДМ из бюджета 130 млн леев. Проект закона зарегистрирован, но поскольку парламент распущен, сделать это срочно мы не в состоянии. Этих денег хватило бы, чтобы выплатить заработную плату работникам за 4 месяца, рассчитаться с налогами – по сути сделать взаимозачёт. Без помощи государства предприятие не справится, сейчас оно практически недееспособно.

В прошлом году из-за пандемии полностью прекратилось международное сообщение. Пригородные поезда ходили, но надо понимать, что они ежемесячно приносят убытки порядка 10–12 млн леев. За 10 лет эта сумма составила около 1,2 млрд леев. По логике, данные перевозки должны были бы компенсироваться государством, но этого не происходило. При этом зарплата железнодорожников фактически уменьшилась: если в 2010 году она в среднем составляла чуть более 2,5 тыс. леев, то сегодня – 4,3 тыс., но с учётом инфляции она должна составлять 4,4 тыс. леев. То есть в реальном выражении она не то что не повысилась, но даже немного уменьшилась. Путейцы таскают шпалы за 3 тыс. леев в месяц, но не видят и этих денег.

Если предприятие загружено менее чем на 40%, оно не может быть рентабельным. Именно такая ситуация на Железной дороге Молдовы, и в этом весь трагизм. ЖДМ надо спасать. Если мы сейчас предприятие потеряем, то это навсегда.

Рельсы без шпал

А ведь когда-то в этой отрасли были очень неплохие зарплаты, к которым полагались ещё и премии. Как уточнил председатель профсоюза железнодорожников Молдовы Иван Запорожан, задержки зарплат наблюдаются уже в течение шести лет. В январе с работниками как-то рассчитались, но вот уже опять 5 месяцев они не получают ни копейки. И если в отрасли работает несколько членов семьи – это полная катастрофа. Их дети не смогли получить подарки ни на Новый год, ни на Пасху.

– К сожалению, начиная с 2009 года, когда руководителей предприятия стали назначать по политическим критериям и далеко не самых компетентных, ситуация на Железной дороге Молдовы постепенно становилась всё сложнее. Новые руководители увольняли высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы, а на их место принимали лиц без профессиональной подготовки, – вспоминает И. Запорожан. – Потом люди стали уходить сами. В 2015 году на предприятии работали 10 700 человек, сейчас осталось 6400. Под сокращение попали несколько десятков работников, остальные просто уволились. Мы остаёмся без специалистов и фактически потеряли саму дорогу. На севере республики нет шпал и других материалов для восстановления железнодорожных путей. Люди опасаются за безопасность движения.

По словам профсоюзного лидера, последний директор ЖДМ Адриан Ончану со своими обязанностями не справлялся, ни с кем не общался и никого не принимал. Дошло до того, что с июля прошлого года профсоюзу не перечисляют его же деньги – взносы работников. Эти средства можно было выделить в качестве материальной помощи, то есть они бы вернулись к людям, но руководство предприятия использовало их не по назначению, что, кстати, уголовно наказуемо.

Убытки дороги – и те пополам

Если рассматривать состояние дел на Железной дороге Молдовы сквозь призму сегодняшнего дня, то, конечно, повод для оптимизма мы едва ли найдём. Однако выход всегда есть.

– Во всём мире железнодорожная инфраструктура содержится за счёт государства, в Молдове же – за счёт предприятия, – поясняет заместитель гендиректора по стратегическому планированию МЖД Виталий Мукан. – Кроме того, очень много расходов приходится на пассажирские перевозки внутри страны. Мы не можем от них отказаться, потому что они содержат социальный аспект, но при этом они всегда убыточны. Когда у предприятия были деньги, эти потери можно было компенсировать из других источников – например за счёт грузовых перевозок. Но, к примеру, проезд в автобусах и троллейбусах частично компенсируется государством из средств местного бюджета. Такую же схему надо применить и к пригородным железнодорожным перевозкам. Если государство возьмёт на себя инфраструктуру и внутренние перевозки, то с остальным, думаю, ЖДМ справится. Сейчас мы ведём переговоры с Украиной и Россией о возобновлении пассажирских перевозок. Надеемся, что после пандемии поезда начнут ходить, а с технической частью мы разберёмся. Что касается грузовых перевозок, то они осуществляются и сейчас.

Известно, что перевозить грузы железнодорожным транспортом дешевле, чем автомобильным. У нас правительство берёт кредиты, строит дороги, а потом грузовой автотранспорт их успешно убивает. При этом образуются пробки, увеличивается количество ДТП. К тому же поезда меньше загрязняют окружающую среду, особенно если речь идёт о современных локомотивах. Но чтобы решить железнодорожную задачу, необходимо иметь полноценное дееспособное правительство, которое, хочется верить, в Молдове всё-таки появится.

Мнение

Уши либералов

Михаил Пойсик, доктор экономических наук:

– Мирон Гагауз был последним профессиональным руководителем нашего железнодорожного предприятия – при нём оно жило. Потом по партийному алгоритму Минтранс был отдан на откуп Либеральной партии под предводительством Михая Гимпу – и начался откровенный грабёж.

Только за первые шесть лет (с 2009 по 2015 год) объёмы грузовых и пассажирских перевозок Железной дороги Молдовы упали почти втрое. Нехитрые мошеннические схемы руководства тех лет отражены в некоторых отчётах Счётной палаты РМ. Так, согласно одному из них, к 2013 году ЖДМ регулярно оптом закупала дизельное топливо у одной и той же фирмы – чимишлийской Parstar Oil – по ценам, значительно превышавшим розничную стоимость солярки на кишинёвских заправочных станциях. Переплата оценивалась в миллионы. Когда схема выплыла наружу, ЖДМ тут же сменила поставщика – на некую Get Premium, внезапно появившуюся на молдавском рынке в том же 2013 году. А в списке совладельцев и этой нефтебазы, как и прежде, торчали всё те же уши либералов.

Тут можно вспомнить и вопиющий факт с ремонтом в Румынии «на европейском уровне» пяти молдавских дизель-поездов по цене, за которую можно было купить три совершенно новых, причём с длительной гарантией. Мне довелось прокатиться в таком составе до Одессы – это был тихий ужас. Эти поезда красиво выглядели снаружи, но оставались всё той же откровенной рухлядью и чуть ли не с первых дней эксплуатации нуждались в ремонте.

Была ещё довольно туманная тема с кредитом от Европейского банка реконструкции и развития. Некая международная компания Kocks разработала для Молдовы целую Стратегию развития транспорта и логистики до 2022 года. Именно под неё ЕБРР выделил Железной дороге Молдовы кредит в €55 млн. Куда реально ушли эти деньги, неизвестно сегодня даже экспертам-экономистам.

От железнодорожного транспорта никто в мире не отказывается. К примеру, в США очень развита сеть автомобильных дорог, но есть виды грузов, которые выгоднее перевозить именно по рельсам. Железная дорога, если её нормально эксплуатировать, является самым дешёвым видом транспорта. Но сегодня условия для её восстановления в Молдове гораздо хуже, чем были несколько лет назад. На внутренние проблемы, связанные с её грабежом, наслоились внешние, связанные с пандемией, и только сменой руководства их не решить. Если предприятие загружено менее чем на 40%, оно не может быть рентабельным. Именно такая ситуация и на Железной дороге Молдовы, и в этом весь трагизм. ЖДМ надо спасать. Если мы сейчас потеряем предприятие, то это навсегда.

Наталья Устюгова