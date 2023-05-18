Железнодорожная авария в Бельцах: два вагона товарного поезда сошли с рельсов

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Инцидент произошел в ночь на 18 мая в Бельцах.

Товарный поезд состоял из 15 вагонов. В районе улицы Павла Боцу в Бельцах с рельсов сошли два вагона, которые повалили бетонный забор и дерево, передает realitatea.md.

В результате инцидента движение на этой улице было остановлено, в районе образовались пробки. На место прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. К счастью, никто не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.

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