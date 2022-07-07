Железная дорога Джурджулешть-Галац открыта для перевозки грузов из Украины

Железная дорога Джурджулешть-Галац открыта для перевозки грузов из Украины

Железная дорога Джурджулешть-Кагул в Республике Молдова – Галац, Румыния вновь открыта для грузовых перевозок из Украины в терминалы порта Галац, сообщили МОЛДПРЕС в Министерстве инфраструктуры и регионального развития.

Грузовые поезда, проходящие через нашу страну, могут выгружать зерно и другие продукты прямо в порт Галац, избегая перевалки на границе.

– Команда молдавского министерства совместно с Министерством транспорта и инфраструктуры Румынии работает над упорядочением экспорта/импорта товаров и устранением всех заторов на государственной границе, — говорится в сообщении ведомства.

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