Желание выпить толкнуло сельчанина на кражи

Желание выпить толкнуло сельчанина на кражи

C территории строящегося частного дома в селе Суклея исчезли инструменты. Хозяин не досчитался пилы, лома и кувалды.

Правоохранители вскоре установили личность злоумышленника, пишет mvdpmr.org. Им оказался 35-летний мужчина, ведущий асоциальный образы жизни.

Как выяснилось, эта кража не единственная. Продав похищенное и пропив деньги, ночью следующего дня мужчина отправился за добычей уже в отчий дом. В пристройке он выбил дверь, достал еду из холодильника и прихватил с собой шуруповёрт.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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