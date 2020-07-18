Желание выпить толкнуло на дело: двое мужчин ограбили дом

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Жительница Рыбницы сообщила правоохранителям о том, что в доме, за которым она присматривала, побывали злоумышленники.

Правоохранители выяснили, что заявительница о краже узнала от соседа, который утром, собираясь на работу, увидел, как неизвестные перекидывали имущество через забор. Подозреваемых в хищении, пишет mvdpmr.org, установили: ими оказались двое ранее судимых рыбничан.

Мужчины всю ночь выпивали. Под утро отправились в магазин, надеясь опохмелиться, но тот был ещё закрыт. По пути домой решили добыть денег на выпивку и пробрались на территорию чужого домовладения.

Похищенное имущество было изъято, подозреваемые задержаны. За кражу с незаконным проникновением в жилище злоумышленникам грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

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