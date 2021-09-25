ЖДМ объявляет о возобновлении трёх международных рейсов

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Железная дорога Молдовы (ЖДМ) намерена возобновить до 1 ноября три международных рейса. Это Кишинёв-Бухарест, Кишинёв-Яссы и Кишинёв-Одесса.

По данным руководства ЖДМ, тарифы на билеты останутся прежними. Так, поездка в Яссы будет стоить от 90 до 130 леев, в зависимости от класса обслуживания. До Одессы цена билета составит от 155 до 171 лея. А до Бухареста – от 560 до 647 леев за взрослого и от 340 до 426 леев за ребёнка, передаёт publika.md.

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