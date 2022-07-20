ЖДМ сообщает об изменении расписания некоторых рейсов

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С 22 июля изменится расписание движения поездов на национальных и международных маршрутах. Об этом объявило ГП “Железная дорога Молдовы”.

Так, поезд “Кишинёв-Яссы-Кишинёв” продолжит курсировать два раза в день по следующему расписанию:

Туда:

06:33 – Отправление с Кишинёвского железнодорожного вокзала, прибытие на железнодорожный вокзал Унгены в 09:51. Прибытие в Яссы (Сокола) в 11:13.

09:33 – Отправление с Кишинёвского железнодорожного вокзала, прибытие на железнодорожный вокзал Унгень в 13:00. Прибытие в Яссы (Сокола) в 14:27.

Обратно:

11:40 – Отправление с железнодорожного вокзала Яссы (Сокола), прибытие на вокзал Унгень в 12:57. Прибытие на Кишинёвский вокзал в 16:15.

17:40 – Отправление с железнодорожного вокзала Яссы (Сокола), прибытие на вокзал Унгень в 19:32. Прибытие на Кишинёвский вокзал в 22:00.

Стоимость билетов: 90-100-130 леев в зависимости от класса. Детям от 5 до 10 лет предоставляется скидка до 50%.

“Кишинёв-Варница (Бендеры)”:

05:05 – Отправление с железнодорожного вокзала Варница (Бендеры), прибытие на Кишинёвский вокзал в 07:05.

17:55 – Отправление с Кишинёвского железнодорожного вокзала, прибытие на вокзал Варница (Бендеры) в 19:55.

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