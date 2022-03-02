ЖДМ предоставила поезд для перевозки беженцев из Украины

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Государственное предприятие “Железная дорога Молдовы” предоставило поезд с 11 вагонами для перевозки более 1 200 беженцев, которые прибыли на КПП “Атаки – Могилёв-Подольский”.

Поезд прибудет сегодня около 21:30 на станцию “​​Могилёв-Подольский” и отправится в Унгены, Кишинёв или Яссы. С завтрашнего дня транспортировка со станции “Могилёв-Подольск” в Яссы (Сокола) будет осуществляться 2 раза в день.

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