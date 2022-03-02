ЖДМ предоставила поезд для перевозки беженцев из Украины

ЖДМ предоставила поезд для перевозки беженцев из Украины

Государственное предприятие “Железная дорога Молдовы” предоставило поезд с 11 вагонами для перевозки более 1 200 беженцев, которые прибыли на КПП “Атаки – Могилёв-Подольский”.

Поезд прибудет сегодня около 21:30 на станцию “​​Могилёв-Подольский” и отправится в Унгены, Кишинёв или Яссы. С завтрашнего дня транспортировка со станции “Могилёв-Подольск” в Яссы (Сокола) будет осуществляться 2 раза в день.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md