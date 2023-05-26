ЖДМ опубликовала расписание поездов во время саммита ЕПС

ЖДМ опубликовала расписание поездов во время саммита ЕПС

ГП “Железная дорога Молдовы” объявило расписание движения поездов во время саммита Европейского политического сообщества.

По данным госпредприятия, 31 мая и 1 июня будет приостановлено движение поездов Кишинёв-Яссы (Сокола) и Кишинёв-Бендеры-3. Решение принято администрацией ГП в связи с проведением саммита Европейского политического сообщества, который состоится в селе Бульбоака, передаёт moldpres.md.

При этом поезда Кишинёв-Бухарест и Кишинёв-Унгены будут курсировать без отклонений, согласно обычному расписанию. Расписание поездов Кишинёв-Киев также не изменится (отправление из молдавской столицы по чётным календарным дням, а из украинской столицы – по нечётным).

Напомним, что 1 июня в Республике Молдова состоится саммит Европейского политического сообщества.

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