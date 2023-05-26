ЖДМ опубликовала расписание поездов во время саммита ЕПС

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ГП “Железная дорога Молдовы” объявило расписание движения поездов во время саммита Европейского политического сообщества.

По данным госпредприятия, 31 мая и 1 июня будет приостановлено движение поездов Кишинёв-Яссы (Сокола) и Кишинёв-Бендеры-3. Решение принято администрацией ГП в связи с проведением саммита Европейского политического сообщества, который состоится в селе Бульбоака, передаёт moldpres.md.

При этом поезда Кишинёв-Бухарест и Кишинёв-Унгены будут курсировать без отклонений, согласно обычному расписанию. Расписание поездов Кишинёв-Киев также не изменится (отправление из молдавской столицы по чётным календарным дням, а из украинской столицы – по нечётным).

Напомним, что 1 июня в Республике Молдова состоится саммит Европейского политического сообщества.

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