ЖДМ не будет повышать стоимость билетов на поезда

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Железная дорога Молдовы не планирует повышать стоимость билетов на пассажирские поезда. Об этом сообщило руководство учреждения.

Как отметили в компании, пассажирские перевозки составляют всего 1% от выручки. Любое изменение цены билета – сложный процесс, а эффект будет минимальным.

В настоящее время билет на поезд по маршруту Кишинёв-Бухарест стоит 605-680 леев в зависимости от класса комфорта. Детям в возрасте от 4 до 12 лет предоставляется скидка до 40%. Также у путешественников есть возможность приобрести лоукост билеты на рейс Кишинев-Бухарест по цене всего 19 евро. Стоимость проезда на поезде по маршруту Кишинёв-Яссы составляет 90-130 леев в зависимости от класса комфорта.

Билет на поезд Кишинёв-Унгены стоит от 27 до 49 леев, в зависимости от класса комфорта (для детей до 12 лет стоимость билета варьируется от 14 до 25 леев). Для рейса Кишинёв-Бендеры стоимость составляет 10 леев.

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