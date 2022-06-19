ЖДМ не будет повышать стоимость билетов на поезда

ЖДМ не будет повышать стоимость билетов на поезда

Железная дорога Молдовы не планирует повышать стоимость билетов на пассажирские поезда. Об этом сообщило руководство учреждения. 

Как отметили в компании, пассажирские перевозки составляют всего 1% от выручки. Любое изменение цены билета – сложный процесс, а эффект будет минимальным.

В настоящее время билет на поезд по маршруту Кишинёв-Бухарест стоит 605-680 леев в зависимости от класса комфорта. Детям в возрасте от 4 до 12 лет предоставляется скидка до 40%. Также у путешественников есть возможность приобрести лоукост билеты на рейс Кишинев-Бухарест по цене всего 19 евро. Стоимость проезда на поезде по маршруту Кишинёв-Яссы составляет 90-130 леев в зависимости от класса комфорта.

Билет на поезд Кишинёв-Унгены стоит от 27 до 49 леев, в зависимости от класса комфорта (для детей до 12 лет стоимость билета варьируется от 14 до 25 леев). Для рейса Кишинёв-Бендеры стоимость составляет 10 леев.

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