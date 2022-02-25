ЖДМ досрочно запустила маршрут Кишинёв–Яссы–Кишинёв

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Железнодорожный маршрут Кишинёв–Яссы–Кишинёв был запущен “Железной дорогой Молдовы” раньше запланированного срока. Начиная с 25 февраля по пятницам, субботам и воскресеньям поезда будут курсировать согласно установленному расписанию: в 06:40 – отправление из Кишинёва, в 11:13 – прибытие в Яссы; в 17:40, соответственно, отправление из Ясс, а в 21:52 – прибытие в Кишинёв. Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов.

Как рассказал пресс-секретарь ЖДМ Думитру Прохницки, изначально запуск маршрута был запланирован на 5 марта, однако, учитывая большое количество звонков, было решено перенести его на 25 февраля. Прохницки добавил, что это не связано с ситуацией в Украине.

В ЖДМ также отметили, что пассажиры авиарейсов Кишинёв-Яссы смогут воспользоваться бесплатны трансфером из/в аэропорт в Яссах.

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