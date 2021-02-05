ЖДМ должна остаться госпредприятием, – Додон (ВИДЕО)

0

“Железная дорога Молдовы” должна остаться государственным предприятием. В этом уверен Игорь Додон. Лидер ПСРМ напомнил “правым” партиям, кто довёл ЖДМ до банкротства.

– До 2009 года, пока мы были у власти, когда я был министром экономики, “Железная дорога Молдовы” была рентабельным предприятием. Но когда пришли вы, проевропейцы, и начали “размахивать” европейскими ценностями – Гимпу, Филат, Плахотнюк и вся ваша банда – вы уничтожили ЖДМ и довели её до банкротства, – сказал Додон.

Лидер ПСРМ добавил, что в прошлом году руководство страны попыталось вытащить предприятие из долгов.

– Напомню, в конце 2019 года были долги по зарплатам за 7-8 месяцев, а в январе 2020 года долгов уже не было. Прошлый год был трудным, кризисным, но решения найдём. ЖДМ должна остаться госпредприятием. Это стратегический актив, и в большинстве стран подобные предприятия остаются у государства, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.