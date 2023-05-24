ЖДМ: 31 мая и 1 июня поезда не будут курсировать по двум маршрутам

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Поезда по маршрутам “Кишинев – Яссы” и “Кишинев-Бендеры -3” не будут курсировать 31 мая и 1 июня. Данное решение было принято в контексте проведения Саммита Европейского политического сообщества, заявили в ГП “Железная дорога Молдовы”.

Кроме того, во вторник, 30 мая, запланирован только один рейс по маршруту Кишинев — Яссы (06.33 отправление из Кишинева — 11.13 прибытие в Яссы (Сокола)).

Напомним, 1 июня в Молдове пройдет второе заседание Европейского политического сообщества. На саммит ЕПС в Бульбоаке были приглашены 47 глав государств и правительств (27 членов ЕС и 20 не членов), а также председатель Европейского совета, председатель Европейской комиссии и председатель Европейского парламента.

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