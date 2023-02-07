Жарко будет

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Об ожидающемся очередном росте тарифа на теплоэнергию в Кишинёве

Анастасия Погодина, info@aif.md

На дворе – первая декада февраля, до конца зимы рукой подать, и граждане Молдовы ждут не дождутся, когда уже наступят если не хорошие времена, то хотя бы тёплая погода, чтобы бремя коммунальных платежей так не давило и не отбирало большую часть заработанных средств. Люди устали от бесконечной череды плохих новостей, в том числе и о повышающихся тарифах.

Не ждали?

Не успели кишинёвцы оправиться от роста тарифа на воду и канализацию, как стало известно о грядущем подорожании единицы тепла в столичных домах, обогревающихся посредством централизованной системы отопления.

На минувшей неделе столичный поставщик теплоэнергии «Термоэлектрика» обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике с расчётами, обосновывающими необходимость повысить тариф на 27%, или почти на 800 леев, – с 2854 до 3636 леев за одну гигакалорию. Как говорится в запросе компании – поставщика услуги, подписанном директором Василием Леу, предварительные расчёты её специалистами были произведены в соответствии с Методологией расчёта, утверждения и применения регулируемых цен и тарифов на производство электро- и теплоэнергии, на услуги по распределению и поставке № 396 от 01.11.2019 г., исходя из: 1) производственной программы на 2023 г., представленной НАРЭ; 2) регламентированных цен на поставку природного газа АО «Молдовагаз»; 3) нормы расхода фильтрующих материалов и химических реагентов в 2023 году; 4) износа основных средств и нематериальных активов, определённого на 2023 г.; 5) оценки основных расходов, связанных с деятельностью по производству электрической и тепловой энергии, деятельностью по распределению и поставке теплоэнергии АО «Термоэлектрика» за базовый 2020 год и ряд других операционных расходов.

Сегодня невозможно жить и дожить до пенсионного возраста, нельзя планировать деньги на материальное обеспечение.

Это совсем не то!

Мэр Кишинёва Ион Чебан выказал возмущение по поводу запрошенного повышения тарифа на тепло, заметив, что, пока в минувшие дни представители центральной власти обвиняли руководство кишинёвской администрации в преднамеренно созданной проблеме на предприятии Apă-Canal Chișinău, «их хозяева думали о том, как ещё больше поднять стоимость отопления для людей». «Пока представители НАРЭ ищут способы найти виновных в Apă-Canal Chișinău путём проведения заказных проверок, великие специалисты соберутся на заседание и за 13 минут примут решение о повышении тарифа на тепловую энергию… У нас повышены цены на 700% на газ, на 300% – на электроэнергию и почти на 300% – на отопление. Но они натравливают прокуратуру, полицию, НАРЭ, пожарных, всех депутатов и министров на Apă-Canal Chișinău», – написал градоначальник в своём Телеграм-канале.

Экс-премьер-министр Ион Кику тоже через Телеграм-канал задал вопрос действующей главе кабмина Наталье Гаврилице о том, не желает ли она направить финансовую инспекцию с проверкой на «Термоэлектрику», чтобы выяснить, почему тариф на тепло повышают уже в четвёртый раз, или этот контрольный орган реагирует только на предприятия, подведомственные мэрии?

Без слёз не получается

Невыносимые условия жизни накладывают свой отпечаток на психологическое состояние граждан и представителей власти. Некоторые уже не в силах сдержать эмоции, когда говорят о происходящем. На одном из официальных мероприятий по случаю Дня местной автономии и работников местной госадминистрации примар села Беличений Векь Сынжерейского района со слезами на глазах говорила коллегам: «Вы больше не можете в местных бюджетах планировать продовольственные талоны для работающих людей. Сегодня невозможно жить и дожить до пенсионного возраста, нельзя планировать деньги на материальное обеспечение».