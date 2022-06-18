Названо самое безопасное масло для жарки

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Диетолог Елена Мотова рассказала, какое масло использовать для жарки, чтобы достичь компромисса между окислительной стабильностью и пользой для здоровья.

– Для этого были выведены особые сорта некоторых масличных растений, содержащие повышенное количество олеиновой кислоты, – рассказала врач, отмечая, что “из них получают так называемые высокоолеиновые растительные масла: рапсовое, соевое, подсолнечное.

Отмечается, что мононенасыщенная олеиновая жирная кислота достаточно устойчива при нагревании, поэтому высокоолеиновые масла – “хороший вариант для жарки”, считает диетолог.

Чтобы снизить вред от жареного, можно уменьшить время жарки – мясо быстро обжарить, а затем довести до готовности другими способами, отметила Мотова.

– Чем длительнее жарка и выше температура жарочной поверхности, тем темнее корка и тем больше потенциально токсичных соединений содержит приготовленный продукт, – подчеркнула она.

Когда вы готовите дома, нагревайте масло до нужной температуры. Оно должно быть достаточно разогрето, но не перегрето, посоветовала диетолог, передает rg.ru.

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