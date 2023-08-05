Жара до +37: какой будет погода в первые выходные августа

Жара до +37: какой будет погода в первые выходные августа

В выходные в Молдове будет жарко. Осадков не ожидается.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в субботу и воскресенье, 5-6 августа, температура воздуха ночью составит до +21 градуса, а днём ​​будет до +37 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и слабый ветер – 9 км/ч.

С понедельника температура снизится до +28.

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