Ж/д билеты в Молдове подорожают

Ж/д билеты в Молдове подорожают

Стоимость билетов на поезда вырастет, но незначительно. Об этом в интервью на частном телеканале заявил глава ЖДМ Олег Тофилат.  

– Возможно, стоимость билетов будет пересмотрена, но не существенно. В настоящее время мы больше заинтересованы в увеличении числа пассажиров, количестве проданных билетов, чем в изменении цены. Пассажироперевозки составляют 1% от доходов ЖДМ. Изменение цены – сложный процесс, а эффект минимальный, – сказал Тофилат. 

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