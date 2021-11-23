Зерновоз с кукурузой перевернулся на трассе: водитель уснул за рулём

0

ДТП произошло на трассе Тирасполь–Каменка.

Очевидцы происшествия поспешили на помощь. Они открыли дверь кабины, чтобы вызволить мужчину, находившегося за рулём. Водитель ударился головой, ушиб руку и ключицу. Был в сознании, но, как произошла авария, рассказать не смог.

Водителя передали врачам, пишет mvdpmr.org. Как было установлено, мужчина уснул за рулём.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.