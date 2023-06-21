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Ученые ожидают, что в четверг, 22 июня, Землю может накрыть магнитная буря. Она будет связана с потоком плазмы, которую выбросило Солнце, свидетельствуют данные сайта отслеживания космической погоды Spaceweather.

Отмечается, что неспокойной магнитосфера будет уже 21 июня. Тогда Землю настигнут несколько потоков солнечного ветра. А уже 22 июня планеты достигнет корональный выброс массы. Эти события могут вызвать на Земле магнитную бурю класса G1, слабую, передает zn.ua.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

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