Земля установила рекорд по скорости вращения

0

По данным Международной службы вращения Земли и справочных систем (IERS), планета совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее.

На данный момент учёные точно не знают, что повлияло на скорость вращения планеты. По их словам, изменение скорости окажет негативное влияние на работу всех навигационных систем, а также компьютеров, смартфонов и систем связи на планете, пишет gazeta.ru.

Скорость планеты измеряется с 1973 года. Учёные узнают эту метрику с помощью атомных часов и, таким образом, устанавливают количество времени, которое требуется Земле на полный оборот вокруг своей оси.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.