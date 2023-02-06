Землетрясение произошло сегодня утром и рядом с Молдовой

Землетрясение произошло сегодня утром и рядом с Молдовой

Колебания зарегистрировали в сейсмической зоне Вранча уезда Бузэу. Сила толчков составила 4,5 по шкале Рихтера.

За первым последовали ещё 3 менее мощных: 2,6, 2,9 и 2,7 балов по шкале Рихтера. Землетрясение зарегистрировали на глубине 20 километров вблизи городов: Плоешты, Брэила, Брашов, Галац, Бухарест, пишет agerpres.ro.

С начала января в Румынии произошло пять землетрясений магнитудой от 2 до 4,5 баллов по шкале Рихтера.

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