Зелёные зоны, спортивные и детские площадки: на Чеканах осуществляют сразу несколько инфраструктурных проектов

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Столица продолжает преображаться: в каждом секторе города ведётся активная работа над различными проектами.

Так, в секторе Чеканы начались работы по благоустройству по адресу Чеканская, 12: в этой зоне будут обустроены две лестницы для выхода на площадку, тротуары, многофункциональная спортивная площадка и детская площадка, а также фитнес-площадка.

Также в этом секторе в настоящее время осуществляется реабилитация ряда общественных зон: благоустройство и ремонт пешеходной аллеи на улице Михаила Садовяну, благоустройство зелёной зоны возле аллеи на отрезке от улицы Петру Заднипру до улицы Джинта Латинэ, а на школьной аллее (верхняя часть) устанавливаются два шахматных стола и уличная мебель.

Ещё 4 проекта находятся в процессе согласования: сквер по ул. Вадул-луй-Водэ, 100, обустройство участка возле сквера по бул. Мирча чел Бэтрын, 29/1, обустройство сквера на участке на ул. Марии Драган, 4/1 и обустройство территории возле лицея «Оризонт» на бул. Мирча чел Бэтрын, 4/4.

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