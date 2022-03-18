Зелёная зона на Ботанике у памятника Сергею Лазо будет благоустроена

0

Парк на пересечении бульвара Дечебал и улицы Сармизеджетуза в столичном секторе Ботаника будет отремонтирован в текущем году. Перечень предстоящих работ включает в себя ремонт тротуара и пешеходных дорожек, монтаж системы полива, обустройство детских площадок и фитнес-площадки, обустройство парковочных мест, приведение в порядок зелёных насаждений, установку уличной мебели и модернизацию уличного освещения.

– Мы вернём к жизни и эту зелёную зону, которая сейчас находится в плачевном состоянии, – отметил градоначальник.

Напомним, в конце прошлого года на Ботанике был открыт отремонтированный парк «Сармизеджетуза».

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.