Зелёная зона на Ботанике у памятника Сергею Лазо будет благоустроена

Зелёная зона на Ботанике у памятника Сергею Лазо будет благоустроена

Парк на пересечении бульвара Дечебал и улицы Сармизеджетуза в столичном секторе Ботаника будет отремонтирован в текущем году. Перечень предстоящих работ включает в себя ремонт тротуара и пешеходных дорожек, монтаж системы полива, обустройство детских площадок и фитнес-площадки, обустройство парковочных мест, приведение в порядок зелёных насаждений, установку уличной мебели и модернизацию уличного освещения.

– Мы вернём к жизни и эту зелёную зону, которая сейчас находится в плачевном состоянии, – отметил градоначальник.

Напомним, в конце прошлого года на Ботанике был открыт отремонтированный парк «Сармизеджетуза».

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