“Зелёная линия” Пограничной полиции работает нон-стоп

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Пограничная полиция работает в усиленном режиме. Операторы “зелёной линии” трудятся круглосуточно, чтобы любой гражданин в любой момент мог получить консультацию относительно правил пересечения государственной границы.

Операторы отвечают на звонки по номеру +373 (22) 259-717. Вопросы также можно присылать на адрес электронной почты: linia.verde@border.gov.md, пишет moldpres.md.

“Зелёная линия” Пограничной полиции была создана для обеспечения эффективного диалога между гражданами и сотрудниками Пограничной полиции и предоставления информации о пограничной деятельности.

С 27 августа в колл-центр Пограничной полиции поступило 824 звонка.

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