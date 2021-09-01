Зелёная карта бита

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О том, на чью мельницу льёт воду Национальная комиссия по финансовому рынку

То, что уже многие годы Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) по сути во многом остаётся безучастной к творимому страховщиками беспределу в сфере страхования и выплат возмещений в случаях понесённого ущерба аграриями, то, вызывает, с одной стороны, недоумение…

…а с другой – не внушает оптимизма и вызывает безропотный бойкот сельхозпроизводителями этой общепринятой в мире практики, гарантирующей цивилизованную форму обеспечения финансовой стабильности для данной весьма рискованной сферы материального производства.

Никаких «партнёрских» отношений

Согласно данным официальной статистики, по итогам 2020 года в Молдове числилось 171,4 тыс. крестьянских фермерских хозяйств. При этом, несмотря на то что для стимулирования страхования в сельском хозяйстве доля государственных субсидий при оплате страховых полисов была повышена с 50% до 70%, количество заключённых контрактов при страховании животных составило лишь 547, а сельскохозяйственных культур – вообще только 100. И это суммарно по двум группам рисков: первая – страхование от пожаров и других стихийных бедствий; вторая – в случаях краж и прочих видов потерь. Разумеется, по каждой группе необходимо заключить отдельный контракт с соответствующей проплатой.

А не желают сельхозпроизводители страховаться лишь потому, что выбить из страховщиков адекватные возмещения за понесённые потери, как показала многолетняя практика, – сизифов труд. Абсолютное большинство, как мы видим, уже давно с этим смирилось и просто не желает иметь с ними никаких «партнёрских» отношений.

Страховые компании оставляют себе на так называемое ведение бизнеса более половины из собранных средств по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности. Всё это благодаря непомерно завышенным нормативам, периодически пересматриваемым НКФР исключительно в сторону их дальнейшего наращивания. И, надо полагать, небескорыстно.

Бизнес по-молдавски

Но это в случае добровольного страхования. А как быть с обязательным на автотранспорте? Без соответствующего полиса водитель просто не имеет права сесть за руль транспортного средства. Здесь уже стоимость страховки устанавливается исходя из норм, разрабатываемых и утверждаемых центральным органом государственного регламентирования – НКФР. Вот только уже не первое десятилетие её чиновники последовательно стоят на страже не общенациональных интересов, а исключительно страховых компаний. По сути, крышуя творимый здесь беспредел. И об этом более чем красноречиво говорит соотношение начисленных брутто-премий (стоимость страховых полисов) и выплаченных страховых возмещений и компенсаций (см. таблицу 1).

Как следует из приведённых данных, страховые компании оставляют себе на так называемое ведение бизнеса более половины из собранных средств по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). И всё это благодаря непомерно завышенным нормативам, периодически пересматриваемым НКФР исключительно в сторону их дальнейшего наращивания. Надо полагать, небескорыстно.

Пожалуй, это единственный вид бизнеса по-молдавски, в котором клиент не только обязан оплатить услугу вперёд за то, что на него заполнили бланк страхового полиса, а при наступлении страхового случая и определились с суммой понесённого ущерба застрахованным, но страховая компания якобы на возмещение затрат, связанных с этими двумя бюрократическими процедурами, оставляет себе более половины от собранного аванса.

Однако и это ещё далеко не все извлекаемые страховщиками доходы. Значительная часть из собранных с застрахованных средств размещается на банковских депозитах, по которым набегают соответствующие проценты. Именно поэтому, когда наступает страховой случай, потерпевшему не только всячески стремятся занизить выплаты, но и по максимуму их затянуть.

КСТАТИ

НКФР подотчётна парламенту. А в нём, как известно, сегодня безраздельно правит бал партия «Действие и солидарность». Да и президент Майя Санду по-прежнему является движущей силой данного парламентского большинства.

Так не пора ли им – при столь пламенно заявленном стремлении повсеместной расстановки на ключевых постах в Республике Молдова исключительно «честных и хороших людей» – обратить свой взор и на руководство НКФР? Или на творимый ими произвол так и некому найти управу?

Запредельный навар

Ещё более доходным с подачи НКФР стало внешнее страхование «Зелёная карта», при котором доля выплат вообще запредельно мизерная – 28,63%. То есть здесь у страховщиков навар составляет почти три четверти, и они по этому показателю наверняка оказались впереди планеты всей.

Подобная вакханалия продолжается уже не одно десятилетие. И всё под якобы недремлющим оком НКФР с огромными бюджетами на своё далеко не безбедное житьё. Только на 2021 год для этого органа государственного регламентирования были утверждены расходы в сумме 57,5 млн леев с запредельным уровнем оплаты труда руководящих кадров. И это в одной из самых бедных стран Европы (второе место с конца)!

Разумеется, источником данной суммы стали и тарифы за осуществление страхового бизнеса как такового. С 9 февраля 2018 года НКФР стала взимать с застрахованных за свои услуги вдвое больше, увеличив так называемые регуляторные платежи с 0,5% до 1,0% от собираемых страховых премий.

Дискриминационные нормы

Характерной особенностью деятельности НКФР является и то, что в её стенах зачастую рождаются регламентирующие документы без какого-либо обсуждения с экспертным сообществом и с теми, в отношении которых вводятся подобные дискриминационные нормы.

В частности, до самого последнего времени по ОСАГО действовали размеры страховых премий, утверждённые приложением № 1 к постановлению НКФР № 25/2 от 24 июня 2019 года, которые и без того, как следует из приведённой таблицы 1, обеспечивали страховщикам явно завышенные доходы. Но, как показало последующее развитие событий, даже этого уровня для непомерных аппетитов страховщиков оказалось недостаточно. В жёстком режиме секретности и без разъяснения мотивов содеянного 30 июля текущего года в Monitorul Oficial № 180–185 нежданно-негаданно появляется постановление НКФР № 40/3 от 13.07.2021 г. о внесении изменений в названный выше документ 2019 года. А в нём все прежние нормативы почему-то были увеличены на абсолютно одинаковую цифру – 12,4%. Что особенно поражает, так это то, что данное нормотворчество и спустя две недели после его вступления в силу, уже с 1 августа текущего года, так всё ещё и не было размещено не только на портале НКФР, но и в нормативно-законодательной базе https://www.legis.md/. Не иначе как следствие желания поставить страну перед свершившимся фактом?

Именно поэтому оказалась и столь запоздалой реакция, которая взбудоражила транспортные компании и медийные ресурсы. Вот только отдельные фрагменты из, с позволения сказать, «нормативов», действовавших прежде, и плод последнего нормотворчества НКФР (см. таблицу 2).

Надо ли тогда удивляться тому, что при подобной практике регламентирования страховой деятельности уровень охвата страхованием в Молдове самый низкий в регионе?

Подобная вакханалия творится не только в сфере автогражданской ответственности, а абсолютно во всех видах страхования. В частности, в общем объёме всех начисленных брутто-премий при страховании жизни в среднем по Европе они составляют более 60%, в Румынии – 18%, а в Республике Молдова лишь на уровне 6%. Да и кто проявит желание застраховать свою жизнь, если выплаты по страховым случаям от собранных страховых премий не превышают и 14%?

Михаил Пойсик,

доктор экономики,

НИЭИ