Зеленский удостоил Санду ордена за антироссийский выпад на “Крымской платформе”

0

После окончания первого саммита “Крымская платформа” Владимир Зеленский поблагодарил участников “за поддержку Украины” и вручил им высокие государственные награды. В числе награждённых – и Майя Санду, заявившая вчера, что “Крым – это Украина, а Россия грубо нарушила международное право”.

За участие в мероприятии Санду была удостоена ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.