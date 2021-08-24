Зеленский удостоил Санду ордена за антироссийский выпад на “Крымской платформе”

После окончания первого саммита “Крымская платформа” Владимир Зеленский поблагодарил участников “за поддержку Украины” и вручил им высокие государственные награды. В числе награждённых – и Майя Санду, заявившая вчера, что “Крым – это Украина, а Россия грубо нарушила международное право”.
За участие в мероприятии Санду была удостоена ордена князя Ярослава Мудрого I степени.
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Какая прелесть ! И чем заплатит за это народ Молдовы ?
Уже платит – Днестром…
политик, ёпта..