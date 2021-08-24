Зеленский удостоил Санду ордена за антироссийский выпад на “Крымской платформе”

Зеленский удостоил Санду ордена за антироссийский выпад на “Крымской платформе”

После окончания первого саммита “Крымская платформа” Владимир Зеленский поблагодарил участников “за поддержку Украины” и вручил им высокие государственные награды. В числе награждённых – и Майя Санду, заявившая вчера, что “Крым – это Украина, а Россия грубо нарушила международное право”. 

За участие в мероприятии Санду была удостоена ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

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