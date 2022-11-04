Зеленский сообщил, что обсудил с Санду “российский воздушный террор, который недавно затронул и Молдову”

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Президент Украины сообщил в Twitter о состоявшейся накануне беседе с Майей Санду.

– Обсудили текущие вызовы в области энергетики и безопасности наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре, который недавно затронул и Молдову. Обменялись мнениями о падении ракеты на её территорию, – отметил Владимир Зеленский.

В пресс-службе президента Молдовы о проведённой беседе пока не сообщали.

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