Здоровое питание: пять правильных привычек

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Ольга Филатова

Не пропускайте завтрак!

Для многих проще отказаться от утреннего приёма пищи, чем от вечернего, поэтому желающие расстаться с лишними килограммами сознательно пропускают завтрак, считая, что таким образом они снижают количество потребляемых калорий. Однако это совсем не так. Исследования учёных показали, что полноценный завтрак снижает риск развития ожирения в 4,5 раза. Всё дело в том, что утренняя еда оберегает от переедания в течение дня.

Впрочем, завтраки полезны не только для фигуры, но и для здоровья. Оказывается, те, кто начинает день с тарелки каши, имеют более низкий уровень вредного холестерина в крови по сравнению с теми, кто утром ограничивается лишь чашкой кофе или чая. Кроме того, у тех, кто привык завтракать, реже бывает диабет, а обмен веществ на 3–4% интенсивнее по сравнению с теми, кто по утрам предпочитает голодать.

Начинайте день со стакана чистой воды. Это помогает создать так называемое депо жидкости, из которого организм сможет черпать влагу в течение дня. При помощи жидкости в клетки нашего тела доставляются витамины и микроэлементы, вода нужна для слаженной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, она питает межпозвоночные диски и создаёт амортизирующие подушки в суставах.

Вода обеспечивает правильное пищеварение и регулярный стул, недаром признанное средство от запора – стакан воды, выпитый натощак. Но самое главное, вода – это источник молодости. Учёные считают, что процесс старения напрямую связан с недостатком жидкости в клетках, ведь с возрастом количество воды в организме снижается, чувство жажды притупляется, и организм буквально высыхает.

Готовьте правильно!

Сохранить витамины в процессе приготовления пищи не так уж сложно – нужно лишь знать несколько простых правил.

Во время варки овощи должны быть полностью покрыты водой. Если бульон сильно выкипел, не доливайте в кастрюлю холодную воду. Вместе с ней в бульон попадает кислород, который разрушает витамин С. По этой же причине старайтесь держать крышку кастрюли плотно закрытой.

Если вы добавляете в суп смесь из замороженных овощей, не размораживайте их перед тем, как бросить в кастрюлю.

Чем меньше времени овощи проведут в воде, тем полезнее они будут. А раз так, старайтесь класть их в кипяток, а не в холодную воду. Следите за тем, чтобы овощи не переварились.

Купите пароварку

Во время приготовления на пару пища не подвергается воздействию слишком высокой температуры – процесс кулинарной обработки происходит при температуре около 100 градусов, тогда как, например, запекание в духовке проходит при 250–300 градусах. Такая невысокая температура позволяет продуктам сохранить максимум полезных веществ. Не так давно исследователи провели интересный эксперимент. Они взяли капусту брокколи, разделили её на две части, половину отварили в кастрюле, а другую половину поместили в пароварку. Затем учёные измеряли количество полезных веществ в готовой капусте. Отварная брокколи потеряла приблизительно 40% витаминов, тогда как приготовленная на пару – всего 11%.

Тщательно пережёвывайте

Японские учёные установили связь между спешкой во время еды и лишним весом. Вероятность набрать лишний вес для мужчин, привыкших быстро поглощать пищу, составляет 84% по сравнению с людьми, которые едят «с чувством, толком, расстановкой». Для женщин этот риск – в два раза больше. Причины этого кроются в сбое сигнальной системы, которая должна предупредить организм о том, когда нужно перестать есть.

Привычка есть быстро «сбивает» нормальную работу сигнальной системы, которая должна передавать мозгу сигнал прекратить есть, когда желудок наполнился. Если вы едите быстро, желудок наполняется быстрее, чем пищеварительная система способна выработать нужный сигнал. И вы съедаете больше, чем нужно. А ещё при жевании на зубы оказывается очень сильное давление – от 20 до 120 кг в зависимости от вида пищи. Это давление оказывает усиление кровотока в дёснах, что является хорошей профилактикой пародонтита.

Недосаливайте пищу

Соль необходима организму для того, чтобы поддерживать водный баланс, а также для передачи нервных импульсов и нормальной работы мускулов. Но, чтобы избежать проблем со здоровьем, вам нужно всего лишь около одного миллиграмма натрия в день, или четверть чайной ложки соли.

А всё, что вы получаете сверх этой нормы, может существенно навредить вашему организму. Почки могут не справиться с излишками соли, которые постепенно накапливаются, задерживая воду в сосудах, что вызывает отёки и повышение артериального давления.

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Совы и жаворонки

Почему один не может без плотного завтрака, а другой с трудом впихивает в себя бутерброд под чашечку кофе? Аппетит зависит от многих причин, среди которых не на последнем месте «внутренние часы» организма – биоритмы. Две модели, пожалуй, самые известные – это совы и жаворонки.

Есть любопытная гипотеза шведских учёных, что предрасположенность к определённому ритму жизни определяет то, в какое время суток человек родился. Гипотеза, конечно, ещё не истина, но как бы там ни было, диетологи дают свои рекомендации, учитывая режим, в котором человек живёт. Потому что это влияет на суточный ритм выделения пищеварительных соков и ферментов.

Если вы – сова, ваш желудок «заводится» часа через два после пробуждения, поэтому утренним аппетитом похвастаться трудно. Зато в обед вы будете голодны как волк и уж, конечно, не откажете себе в обильном ужине.

У жаворонков напротив – с утра отменный аппетит, на который они не жалуются и в обед, а вот ужинают вяло. Счастливые люди: им легче сохранить стройность и они реже бывают пациентами гастроэнтерологов.

Впрочем, всё относительно, и исключения из правил бывают. Тем не менее, учитывая свой тип, можно правильно построить личный график питания от завтрака до ужина. Но есть нюансы – это перекусы.

Чем перекусить?

Сколько раз на работе, помимо обеда, вы пьёте чай или кофе? И когда? Да как захочется или как сложатся обстоятельства. А между тем перекусам тоже нужен свой график, чтобы работоспособность держалась на высоте, желудок оставался здоровым и не накапливался лишний жирок.

Желательно, чтобы пауза между основными и дополнительными приёмами пищи составляла не менее 2–3 часов. Завтракали в 8 утра – перекусите в 11. Важно и чем заправляться.

Тот, кто уходит из дома, ограничившись кофе с бутербродом, может заварить кашу из пакетика, съесть творог. Для остальных – калорийность перекуса должна быть небольшой: яблоко, груша, апельсин или порция ягод. Совсем неплохо выпить стакан минералки, гипотоникам подойдёт чашка кофе с кусочком шоколада. А вот что касается булочек, конфет, суши или пиццы, столь любимых в офисах, – ни-ни! Пользы никакой, а обрести лишний вес проще простого.

Полюбите пустой чай – «вприкуску» с курагой и другими сухофруктами. Кстати, это поможет бороться с запорами, которыми нередко страдают офисные работники. А вот что касается послеобеденного перекуса, стоит обратить внимание на белки, клетчатку – идеальный вариант съесть что-то из кисломолочных продуктов или овощной салат с кусочком хлеба. Чай лучше пить зелёный, он помогает сдерживать аппетит. И не пренебрегайте вторым перекусом, иначе организм вечером потребует своего и за ужином вы съедите гораздо больше.

А обед обедом

«Сегодня не иду обедать, я на диете!». Такую фразу произносят многие. Диета – дело неплохое. Но это не повод, чтобы резко менять привычное «расписание». Больше того – грубейшая ошибка. Желудок, привыкая к регулярному приёму пищи, в определённые часы начинает выделять пищеварительный сок, и, соответственно, ощущение голода проявляется сильнее.

К тому же не занятый делом сок раздражает слизистую оболочку желудка, что может привести к различным заболеваниям. Так что, сев на диету, старайтесь есть в те же часы, что и обычно. Во время обеда можно позволить себе максимальный объём пищи, потому что суточный пик кислотности желудочного сока наблюдается в середине дня. А во время перекусов пейте больше воды: и аппетит уменьшится, и организм будет лучше промываться от токсинов.