Здесь български дух и надеждой пахнет

0

О благополучном развитии самого молодого города Молдовы

О городе Твардице, что в Тараклийском районе, ходят легенды. Кто там побывал хотя бы раз, не может не восхищаться открытостью и гостеприимством его жителей (в большинстве своём болгар по национальности), отношением местной власти к людям, населённому пункту, чистотой, ухоженностью улиц, инфраструктурой и не в последнюю очередь – обычаями и традициями этого народа.

Автор материала родом из Твардицы, поэтому о том, как живут люди в этом городе и чем он знаменит, узнаем из первых уст.

Статус для гордости

Прекрасный и небольшой город Твардица находится на юге Молдовы. Он был основан в 1830 году переселенцами из Румелии – одной из областей бывшей Османской империи. В этом невероятном и уютном городке проживают болгары, которые бережно ценят свой город и заботятся о нём. Они с большим уважением относятся к национальным болгарским традициям и обычаям, каждое событие для них очень важно. Болгары – народ трудолюбивый и гостеприимный. Они гордятся тем, что в 2013 году Твардица получила статус города, став самым молодым городом в республике.

Центр города выглядит впечатляюще и очень красив. Там расположен Храм Святой Параскевы, который был построен на средства прихожан. Главная достопримечательность города – мраморный Дворец культуры, где проводятся различные культурные мероприятия. В центре же расположены мэрия, библиотека, образовательный лицей, школа искусств, филиал музыкального колледжа имени Штефана Няги.

В городе много интересных мест, например Краеведческий и этнографический музей, где можно увидеть различные исторические экспонаты, старинные сельскохозяйственные орудия труда, достижения работников сельскохозяйственной, культурной и спортивной деятельности, а также национальные болгарские костюмы. Ещё имеется множество исторических памятников: воинам ВОВ, к столетию Твардицы, монумент болгарскому революционеру Василию Левскому, сохранился даже бюст вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и ряд других. На окраине города имеется источник «Чешма», который считается чудодейственным.

В городе активно развиваются десятки предприятий, где трудятся не только жители Твардицы, но и уроженцы других населённых пунктов, которым полюбился этот уютный и благоустроенный болгарский городок. К слову, чисто в городе не только потому, что власти убирают, но и сами люди поддерживают порядок, для них честь трудиться во благо развития и процветания своей родной Твардицы.

Пример для подражания

Экс-директор реабилитационного центра г. Твардицы Раиса Турлак говорит, что у горожан есть чем порадовать и удивить гостей.

– Твардица – один из самых развитых и красивейших городов в Молдове, который в тёплое время года утопает в цветах, – рассказывает Р. Турлак. – В центре у нас расположен парк с различными зонами отдыха, где можно прекрасно отдохнуть, любуясь роскошными каштанами и гордо стоящими берёзками. Недалеко от него – Дворец культуры, два учебных заведения: школа искусств и музыкальный колледж. В этих профессиональных учреждениях раскрываются таланты наших детей (а у нас очень много способной и амбициозной молодёжи), прививается любовь к болгарскому искусству, чтутся традиции и обычаи нашего народа и привносится новое, что очень ценно для твардичан. Наши известные творческие коллективы – как носителей традиций и обычаев болгарской культуры – часто приглашают в Болгарию для участия в праздничных мероприятиях. На твардичан равняются все болгарские сёла, а также жители Гагаузии и Болгарии, их очень любят и ценят за неповторимый колорит и умение внедрить в жизнь культуру и обычаи болгар.

Традиции – превыше всего

Твардичане очень патриотичны и преданны родине, они с трепетом и огромным уважением относятся к своей культуре и традициям. Старшее поколение старается воспитать молодёжь в любви к ценностям болгарской культуры, традициям и обычаям. Для истинного болгарина соблюдение традиций – превыше всего.

В Твардице всегда чествуют исторические праздники. Так, в День освобождения Болгарии от турецкого ига в городе проводится торжественное мероприятие, поднимаются болгарские флаги, возлагаются цветы к памятнику Василия Левского, люди декламируют стихи, рассказывают легенды, поют народные и патриотические болгарские песни. Конечно же не обходится без традиционного болгарского танца «Твърдишко хоро». Кроме того, в городе активно празднуют и чествуют такие болгарские национальные праздники, как День Святого Георгия, День Святого Лазаря, День Святого Трифона, Бабинден, Гроздобер и т. д.

Одна из самых ключевых и известных традиций относится ко Дню Святого Георгия. По обычаю, в этот день в каждом доме жарят ягнёнка, за праздничным столом дружно собирается вся семья. Также на столе обязательно должен быть домашний хлеб, сарма (плов) из бараньей печени, молочные продукты, свежие зелёный лук и чеснок и конечно же самая вкусная баница (вертута). Праздничная трапеза не обходится без домашнего крепкого и душистого вина. В этот день, как принято, твардичане собираются в часовне святого источника «Чешма» и берут там священную и чистую воду. Также проводятся праздничные концерты и спортивные мероприятия.

С танцами и песнями

Ни один концерт не обходится без заслуженного болгарского народного этнографического женского хора, который пользуется огромной популярностью в Твардице. В репертуар входят песни на болгарском языке, также они могут порадовать свою публику и исполнением песен на русском и молдавском языках. Твардицкий хор покорял сцены Турции, Украины, Болгарии. Этот коллектив – участник известных творческих фестивалей и обладатель множества наград.

По словам педагога филиала Музыкального колледжа им. Шт. Няги, руководителя народного болгарского этнографического хора г. Твардицы Екатерины Ламбовой, с самого начала своего существования твардичане постоянно стремились развивать и сохранять культуру и быт. Именно здесь был создан женский болгарский этнографический хор, в котором более 60 хористок.

– Благодаря поддержке председателя колхоза Петра Михайловича Парликова в начале 90-х годов были приглашены преподаватели-музыканты и хореографы из Болгарии. Собственно, благодаря этим шагам в 1996 году в Твардице был открыт филиал музыкального колледжа им. Шт. Няги, для того чтобы обучать специалистов в области болгарского национального искусства, танца и инструментализма, – рассказывает Е. Ламбова. – Учащиеся получают профессиональное образование, из стен училища выходят исполнители, педагоги, обучающие народной хореографии, игре на болгарских народных инструментах – гайде, гъдулке, тамбуре, кавале. Сегодня музыкальный колледж переименован в Образцовый центр в художественном образовании им. Шт. Няги. Это единственное профессиональное учебное заведение болгарской культуры за пределами Болгарии, поддерживающее тесные контакты со всеми ассоциациями и учреждениями Молдовы. Мы очень гордимся этим.

Стоит ещё отметить известный танцевальный коллектив «Твърдишка младост», который воплощает всю красоту, необыкновенность и живость болгарского народного танца. Нельзя не упомянуть и о том, что в Твардице существует народная болгарская фольклорная группа «Твърдичанка», которая исполняет различные обычаи и традиции болгарского народа, представляет театральные постановки с элементами народных болгарских танцев и песен.

Честь трудиться

Твардица славится и благоприятными условиями для деятельности экономических агентов. В городе активно развиваются десятки предприятий, где трудятся не только жители Твардицы, но и уроженцы других населённых пунктов, которым полюбился этот уютный и благоустроенный болгарский городок. К слову, чисто в городе не только потому, что власти следят за порядком, но и сами люди поддерживают чистоту, для них честь трудиться во благо развития и процветания своей родной Твардицы. Там всегда чувствуется тот особенный «български дух», ощущается теплота и душевность родной земли.

В тему

Визитная карточка

В Твардице сохранился свой этнический национальный костюм.

Основной элемент наряда – шерстяное платье тёмного цвета, низ которого вышит разноцветными традиционными орнаментами. Поверх платья надевают фуфайку (болгарский вариант – баска) из чёрного бархата. Дополняет костюм фартук и вышитый ремень. Обувь весьма необычна – тапочки (болгарский вариант – царули), сделанные из овечьей кожи, а также белые вязаные шерстяные носки. В старину не принято было ходить без платка, это считалось неприличным. Платки символизировали целомудрие и чистоту. Главным аксессуаром традиционного костюма являются также украшения – бусы различной и необыкновенной формы, а также из золотистых монеток. По старинной традиции, монеты передавались из поколения в поколение. В дополнение для украшения образа женщины используют цветы, которые символизируют радость души и женственность.

– Национальный костюм появился ещё в старинные времена, его носили наши прародители, передавая из поколения в поколение, – рассказывает участница народного болгарского этнографического хора г. Твардицы Прасковья Кара. – Твардицкий хор с огромным уважением надевает традиционный наряд. Наши костюмы – это визитная карточка Твардицы. Куда бы мы ни поехали, все ими восхищаются. Наш национальный болгарский наряд – наше наследие. Мы стараемся бережно хранить и передавать своим последователям любовь к болгарским костюмам.

Наталья Кара