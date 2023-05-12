Здания центральных органов власти будут теплоизолированы

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Здания государственных структур, которые не соответствуют минимальным требованиям по энергоэффективности, будут отремонтированы. Соответствующий законопроект утвердил сегодня парламент.

Так, начиная с 2024 года, будут отремонтированы здания органов ЦПУ площадью более 250 м² и не соответствующие минимальным требованиям энергоэффективности. По оценкам, на это потребуется от 27 до 32 млн леев.

Кроме того, будет создана Национальная интегрированная система в области энергоэффективности, посредством которой будет контролироваться использование энергии и воды, а также расходы, связанные с общественными зданиями, передаёт moldpres.md.

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