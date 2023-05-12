Здания центральных органов власти будут теплоизолированы

Здания центральных органов власти будут теплоизолированы

Здания государственных структур, которые не соответствуют минимальным требованиям по энергоэффективности, будут отремонтированы. Соответствующий законопроект утвердил сегодня парламент.

Так, начиная с 2024 года, будут отремонтированы здания органов ЦПУ площадью более 250 м² и не соответствующие минимальным требованиям энергоэффективности. По оценкам, на это потребуется от 27 до 32 млн леев.

Кроме того, будет создана Национальная интегрированная система в области энергоэффективности, посредством которой будет контролироваться использование энергии и воды, а также расходы, связанные с общественными зданиями, передаёт moldpres.md.

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