Зазвучите спокойствием

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Лариса Диброва – о психосоматике, ипохондриках и мнимом ковиде

Поговорка о том, что все наши проблемы в голове, – та самая народная мудрость, которую вряд ли стоит игнорировать. Особенно сейчас, когда любой новостной блок начинается с цифр по ковиду и наши нервы совсем расшатаны. И не спрячешься ведь, сколько голову в песок ни зарывай. Что тогда нам остаётся делать? На этот и другие не менее важные вопросы «АиФ в Молдове» отвечает психолог Лариса Диброва.

ДОСЬЕ

Лариса Диброва – психолог, практикующий телесно ориентированную психотерапию и психосоматику. Окончила филологический факультет КГПИ им. И. Крянгэ, работала с разными возрастными группами (от детского сада до системы ПТУ – с подростками). Второе высшее образование – Институт второго непрерывного образования, кафедра психологии.

Прислушаться к Гиппократу

– Лариса, по-моему, если говорить о психосоматическом происхождении солидной части наших болячек, обследование у профильного врача должно обязательно дублироваться консультацией психотерапевта. Вы согласны?

– Как правило, в случае расстройства нашего здоровья и в зависимости от беспокоящих симптомов мы обращаемся к профильным клиническим специалистам. Диагностические исследования и анализы вдруг показывают, что всё в норме, без каких-либо существенных отклонений, а симптомы болезни остаются. Что дальше? Врач назначает лечение, которое не приносит облегчения, затем мы проходим дополнительные обследования уже у других специалистов – и результаты ничего нового не добавляют к предшествующему диагнозу. Тогда попытка решить проблему одним лишь медицинским путём нередко превращается в хождение по кругу.

С другой стороны, мы замечаем, как, находясь в определённой обстановке, в присутствии того или иного человека или думая о нём, нам становится хуже. В таком случае можно предположить: причины телесных недугов находятся в сфере душевных переживаний и беспокоящие симптомы – не что иное, как телесное проявление эмоций. Тогда мы говорим о психосоматическом характере болезни. А ведь ещё Гиппократ говорил, что «нужно лечить не болезнь, а больного». Врач помогает устранить телесное проявление болезни, психологические же корни – внутренние конфликты, саморазрушительные привычки, способы реагирования – с этим нужно идти к психологу, психотерапевту. И я отвечаю таким образом на ваш вопрос: поскольку большинство органических заболеваний имеет психологическую (психосоматическую) составляющую, влияющую на формирование и протекание болезни, люди, страдающие любыми хроническими телесными недугами, параллельно с квалифицированной медицинской помощью должны обязательно получать ещё и психологическую. А в некоторых случаях и консультацию психиатра: иногда под соматическими симптомами может скрываться маскированная депрессия.

– Тревожные люди и ипохондрики – разница есть? В чём она?

– По сути это одно и то же. Люди, страдающие ипохондрией, чрезмерно тревожатся по поводу своего здоровья, они очень чувствительны к сигналам своего тела, буквально живут в нём и нормальные реакции организма связывают порой с серьёзными заболеваниями. Они буквально придумывают себе болезни. Ипохондрия в чём-то полезна. С её помощью снимается лишнее напряжение, когда человек идёт в очередной раз к врачу, убеждается, что поводов для переживаний нет, – и успокаивается до следующего раза. При желании это успешно поддаётся лечению, которое включает в себя как медикаментозную, так и психотерапевтическую помощь.

Чтобы справляться с повышенной тревожностью, освойте и практикуйте навыки саморегуляции – успокаивающее дыхание, релаксация, медитация – благо сейчас много информации в интернете. При появлении негативных мыслей не накручивайте себя, спорьте с ними, обесценивая их, переключайте внимание на что-нибудь нейтральное.

От стресса – до колита

– Могут ли проблемы со здоровьем, имеющие психосоматическую природу, перерасти в хронические болезни?

– Психосоматические проблемы со здоровьем доставляют реальные страдания, хотя поначалу носят функциональный характер. Со временем, если к их лечению не подходить комплексно, функциональные расстройства могут перерасти в органические и носить уже хронический характер – например гипертония, язва желудка и 12-перстной кишки, неспецифический язвенный колит, нейродермит, ревматоидный артрит, гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз). И этот список можно продолжить. В процессе выздоровления здесь очень важно участие самого человека, поскольку порой это не быстрый процесс, и нужна огромная мотивация и выполнение рекомендаций специалиста.

– Профильные врачи – урологи и гинекологи, гастрологи и кардиологи – признают психосоматику? Если да, то почему не отправляют к компетентным коллегам разбираться с психикой? Я, например, от своих знакомых ипохондриков о таком не слышала.

– Не совсем так. В последнее время чаще стали обращаться за психологической помощью с беспокоящей симптоматикой именно по рекомендациям клинических профильных специалистов. Но, как правило, мы приходим за очередной волшебной пилюлей, а ведь речь идёт о взаимной ответственности и включённости в процесс, иногда не быстрый, поскольку в исцелении от психосоматических заболеваний важен наш личный вклад.

Почему не отправляют, когда есть в этом целесообразность? Возможно, исходя из личной осведомлённости в этом вопросе, убеждений, следования чёткому алгоритму и протоколу – тут можно только предполагать. Да и платная медицина, превращающаяся в бизнес по извлечению прибыли от больного, вряд ли заинтересована в его полном излечении. Думаю, здесь важно определиться, что в проявлении болезни относится к компетенции медицинской помощи (результаты инструментальных диагностических исследований) и что – к психологической. И тогда кесарю – кесарево.

Дышите спокойно!

– Как повлияла ситуация с пандемией на общую картину? Тревожность намного возросла? Люди могут находить в себе признаки ковида из страха, со всеми вытекающими последствиями?

– Конечно! Изменение привычного уклада жизни, рост заболеваемости, снижение доходов, неопределённость, страх потерять контроль над ситуацией и не справиться с ней – всё это привело к росту тревожных расстройств, депрессии и обострению хронических заболеваний. Важно понимать, что испытывать тревогу – абсолютно нормально. Так мы лучше мобилизуем свои силы и ресурсы для решения текущих задач. Главное – не допускать, чтобы она достигала такой силы, когда начнёт нарушаться сон, работоспособность, осложнятся взаимоотношения с близкими, усилятся телесные симптомы. В этом состоянии мы буквально заражаем всех, кто рядом, паникой и страхом. И как следствие – нарушение восприятия происходящего и неадекватная реакция на него. У страха, известно, глаза велики. Например люди, склонные к повышенной тревожности и самовнушению, могут обнаружить у себя ложные симптомы коронавируса. Это не означает, что человек болен – он как бы примеряет их, чутко прислушиваясь и накручивая себя. И через некоторое время может почувствовать стеснение в груди, нехватку воздуха, может появиться кашель и даже подняться температура.

Под диктовку психики

– То есть можно заболеть ковидом из страха им заболеть?

– Конечно же, нет. Но длительный высокий уровень стресса, тревоги и напряжения, обострившиеся другие заболевания, плохой сон аукнутся, подтачивая организм, ослабляя его защитные функции (нервная система тесно связана с иммунной) и сопротивляемость вирусу. Это может отрицательно повлиять и на восприимчивость и протекание болезни.

– И что делать? Как различить реальные симптомы и надиктованные нам нашей психикой?

– Только сохраняя разум и спокойствие. Найти способы успокоиться. При обнаружении подобных симптомов, чтобы отличить истинные от ложных (что психика надиктовывает), – не паниковать, расслабиться. Если симптомы мнимые, через несколько минут дыхание должно выровняться, а одышка и другие симптомы уйдут либо ослабнут. Чтобы справляться с повышенной тревожностью, освойте и практикуйте навыки саморегуляции – успокаивающее дыхание, релаксация, медитация, – благо сейчас много информации в интернете. При появлении негативных мыслей не накручивайте себя, спорьте с ними, обесценивая их, переключайте внимание на что-нибудь нейтральное. Здесь важно взять ответственность за своё состояние, найти приемлемые способы и использовать их для снижения тревоги. Чувствуете, что не справляетесь, – обратитесь за помощью как медицинской, так и психологической. Я, например, сама провожу еженедельную совместную релаксацию «Зазвучи спокойствием» в режиме онлайн, и это бесплатно. Информацию можно найти на моей страничке в Фейсбуке. Во время пандемии многие психологи работали на волонтёрской основе. Не стесняйтесь принять предложенную помощь!

Инна Желтова