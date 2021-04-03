Зазвенел металлоискатель: мужчина наткнулся на арсенал боеприпасов

Зазвенел металлоискатель: мужчина наткнулся на арсенал боеприпасов

Тираспольчанин обратился в милицию. Предмет, внешне похожий на боеприпас, виднелся из-под земли. Специалисты осторожно стали осматривать прилегающую территорию. 

В итоге был обнаружен целый арсенал: граната РГ-42, 11 снарядов и 8 зарядов к СПГ-9, пулемётный короб с 344 патронами, 23 танковых снаряда, фрагмент шашки и инертный снаряд.

Территория, где находились опасные находки, заброшена. Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу, пишет mvdpmr.org.

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