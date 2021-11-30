Зажёг лампадку и уснул: сельчанин едва не погиб при пожаре

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В селе Выхватинцы Рыбницкого района загорелся дом.

Вечером хозяин зажёг лампадку. Самодельный светильник упал на тумбу, разгорелось пламя. В это время мужчина уже спал в соседней комнате. Он вовремя проснулся и успел выбежать из дома, пишет mvdpmr.org.

Пожарные за десять минут ликвидировали очаг воспламенения. Помощь 40-летнему хозяину дома не понадобилась. Инспектору сельчанин объяснил, что с помощью лампадки освещает жильё.

Из-за неосторожного обращения с огнём сгорели диван, тумбочка и одежда. Виновнику пожара придётся оплатить административный штраф.

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