Зажёг лампадку и уснул: сельчанин едва не погиб при пожаре

Зажёг лампадку и уснул: сельчанин едва не погиб при пожаре

В селе Выхватинцы Рыбницкого района загорелся дом.

Вечером хозяин зажёг лампадку. Самодельный светильник упал на тумбу, разгорелось пламя. В это время мужчина уже спал в соседней комнате. Он вовремя проснулся и успел выбежать из дома, пишет mvdpmr.org.

Пожарные за десять минут ликвидировали очаг воспламенения. Помощь 40-летнему хозяину дома не понадобилась. Инспектору сельчанин объяснил, что с помощью лампадки освещает жильё.

Из-за неосторожного обращения с огнём сгорели диван, тумбочка и одежда. Виновнику пожара придётся оплатить административный штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md