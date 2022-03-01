Зазевавшийся водитель сбил на трассе пожилую женщину

Зазевавшийся водитель сбил на трассе пожилую женщину

Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке дороги Тирасполь–Первомайск.

На нерегулируемом пешеходном переходе 45-летний мужчина за рулём Renault совершил наезд на женщину. 69-летнюю тираспольчанку госпитализировали в реанимационное отделение, пишет mvdpmr.org.

Как пояснил водитель, он поздно увидел человека посреди дороги и задел пенсионерку боковым зеркалом. Автоинспекторы проводят разбирательство.

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