Зазевавшийся водитель не успел притормозить и “догнал” чужое авто

Зазевавшийся водитель не успел притормозить и “догнал” чужое авто

Водитель BMW на выезде из села Парканы остановился перед “зеброй”, чтобы пропустить пешехода.

За BMW остановился Opel. А вот водитель Dacia не выдержал безопасную дистанцию и “догнал” впереди стоящее авто, пишет mvdpmr.org.

В момент аварии в салоне Dacia находилась женщина. Она ударилась головой о лобовое стекло. Врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы и плеча, госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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