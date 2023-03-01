Зазевался: водитель легковушки “догнал” маршрутку на перекрёстке

Зазевался: водитель легковушки “догнал” маршрутку на перекрёстке

ДТП произошло в Бендерах.

По словам 25-летнего водителя “Мерседеса”, он отвлёкся и “догнал” маршрутку, которая остановилась высадить пассажира. В общественном транспорте были люди, никто не пострадал. В “Мерседесе” кроме водителя находилась 24-летняя девушка. Оба были не пристёгнуты. В результате ДТП пассажирка головой ударилась о лобовое стекло и получила сотрясение головного мозга и ссадины. От госпитализации она отказалась, пишет mvdpmr.org.

По факту аварии проводится разбирательство.

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