Зазевался на дороге: один водитель “догнал” другого

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ДТП произошло на 47-м километре автодороги Тирасполь – Каменка.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, мужчина за рулём Nissan отвлёкся от управления, не выдержал безопасную дистанцию и “догнал” BMW, водитель которого остановился перед дорожным знаком.

В результате аварии машины получили механические повреждения, обошлось без пострадавших. Правоохранители проводят разбирательство.

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