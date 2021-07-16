Завтра во Дворце Республики пройдёт марафон вакцинации второй дозой Sputnik V

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар муниципия Ион Чебан.

4 000 человек, которые 26 июня были вакцинированы первой дозой Sputnik V, ждут на вакцинацию второй дозой с 7:00 до 18:00.

По словам Чебана, на месте обустроено более 30 пунктов вакцинации, 250 обученных медработников могут обслуживать около 1 000 человек в час. Снаружи будут находиться скамейки, палатки, питьевая вода, мобильные санитарные группы, бригады скорой помощи и волонтёры, обустроены зоны безопасности в тени деревьев по периметру.

«Первым пришёл – первым обслужен» – так будет проходить вакцинация во Дворце Республики. Очередь будет продвигаться очень быстро. Поэтому прошу не составлять списки и не толпиться. Для каждого человека, получившего 26 июня первую дозу вакцины, есть вторая. Всего доступно ровно 4 000 доз Sputnik V, и никто не заберёт вашу дозу, так как каждый человек уже зарегистрирован, – отметил Ион Чебан.

Для получения второй дозы Sputnik V нет необходимости заполнять форму, как в случае с первой дозой, соответственно, это будет упрощённый и намного более быстрый процесс. Вам сделают прививку второй дозой, даже если вы придёте к закрытию в 18:00.

Если сформируется очередь, она будет направлена вдоль Дворца Республики на улице Букурешть, а затем, в зависимости от обстоятельств, на улицу Николае Йорга в сторону улицы 31 Августа. Полиция обеспечит порядок и безопасность.

Заранее благодарю врачей и медсестёр больницы «Св. Троица», волонтёров Центра «Р. Пакало» и Муниципального молодёжного центра, сотрудников Министерства внутренних дел, подразделений примарии и всех людей, которые придут на вакцинацию, – написал генпримар.

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