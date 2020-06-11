Завтра в США состоится заседание суда по иску Плахотнюка против Госдепа и Помпео

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат ПСРМ Богдан Цырдя. Поэтому, отметил он, “Плахотнюк так спешит и истерит с покупкой депутатов”.

– Он же блокирует в Апелляционной палате окончательное решение по его аресту (суд уже 3 раза перенесли!) Кстати, сегодня будет заседание Апелляционной палаты Кишинева. Если останется в силе решение суда по заочному аресту Плахотнюка, то, скорее всего, завтра он тоже проиграет суд в США и не сможет заявлять о политическом уголовном деле, – отметил Цырдя.

Депутат также опубликовал детали предстоящего заседания.

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