Завтра в США состоится заседание суда по иску Плахотнюка против Госдепа и Помпео

Завтра в США состоится заседание суда по иску Плахотнюка против Госдепа и Помпео

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат ПСРМ Богдан Цырдя. Поэтому, отметил он, “Плахотнюк так спешит и истерит с покупкой депутатов”. 

– Он же блокирует в Апелляционной палате окончательное решение по его аресту (суд уже 3 раза перенесли!) Кстати, сегодня будет заседание Апелляционной палаты Кишинева. Если останется в силе решение суда по заочному аресту Плахотнюка, то, скорее всего, завтра он тоже проиграет суд в США и не сможет заявлять о политическом уголовном деле, – отметил Цырдя. 

Депутат также опубликовал детали предстоящего заседания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md