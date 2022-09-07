Завтра в продажу поступят билеты на матч “Шериф” – “Манчестер Юнайтед”

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С 8 сентября можно будет приобрести билеты на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы “Шериф” – “Манчестер Юнайтед”.

Билеты на игру можно купить на сайтах tickets.fmf.md или biletpmr.com, а также в приднестровских терминалах. Цена билетов варьируется от 400 до 1600 леев, пишет moldfootball.com.

Сектор 7 – 700 леев

Сектор 9 – 400 леев

Сектор 11 – 1400 леев

Сектор 15 – 1000 леев

Сектор 16 – 400 леев

Сектор 17 – 600 леев

Сектор 18 – 700 леев

Сектор 19 – 600 леев

Сектор 21 – 900 леев

Сектор 22 – 1200 леев

Сектор 26 – 1000 леев

Сектор 27 – 1100 леев

Сектор 28 – 1000 леев

Сектор 29 – 900 леев

Сектор 35 – 1600 леев

Сектор 36 – 900 леев

Сектор 37 – 1000 леев

Сектор 38 – 1100 леев

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