Завтра в продажу поступят билеты на матч “Шериф” – “Манчестер Юнайтед”

С 8 сентября можно будет приобрести билеты на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы “Шериф” – “Манчестер Юнайтед”.
Билеты на игру можно купить на сайтах tickets.fmf.md или biletpmr.com, а также в приднестровских терминалах. Цена билетов варьируется от 400 до 1600 леев, пишет moldfootball.com.
Сектор 7 – 700 леев
Сектор 9 – 400 леев
Сектор 11 – 1400 леев
Сектор 15 – 1000 леев
Сектор 16 – 400 леев
Сектор 17 – 600 леев
Сектор 18 – 700 леев
Сектор 19 – 600 леев
Сектор 21 – 900 леев
Сектор 22 – 1200 леев
Сектор 26 – 1000 леев
Сектор 27 – 1100 леев
Сектор 28 – 1000 леев
Сектор 29 – 900 леев
Сектор 35 – 1600 леев
Сектор 36 – 900 леев
Сектор 37 – 1000 леев
Сектор 38 – 1100 леев
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