Завтра в Приднестровье поступит ещё одна партия “Спутника V”

0

Для вакцинации предназначено 100 тысяч доз, для ревакцинации – 50 тысяч.

– Российский препарат востребован. Многие отдают предпочтение именно ему. Важно, что вакцина прибудет до новогодних каникул, что позволит не прерывать прививочную кампанию. Кабинеты вакцинации будут работать практически без выходных. Напоминаю, что вакцинация проводится на добровольных началах, при этом хочу еще раз подчеркнуть значимость выработки коллективного иммунитета против COVID-19, – отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский, передаёт novostipmr.com.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.