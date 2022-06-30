Завтра в Кишинёве пройдёт ярмарка вакансий

0

В пятницу, 1 июля, в центре столицы состоится ярмарка вакансий. Мероприятие пройдёт с 10:00 до 14:00 по адресу М. Варлаам, 77.

В ходе ярмарки десятки компаний представят вакансии в различных сферах, пишет moldpres.md, а также образовательные предложения на 2022-2023 учебный год и преимущества дуального образования для выбора будущей работы. Целевые группы мероприятия: выпускники лицеев и гимназий и молодые люди до 35 лет, желающие пройти переподготовку.

Ярмарка вакансий пройдёт в рамках Национальной конференции «Содействие трудоустройству молодых людей, имеющих право на устойчивое развитие». Она направлена на выявление перспектив трудоустройства в соответствии с потребностями рынка труда.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.