Завтра в Кишиневе состоится субботник: Ион Чебан призвал всех принять участие

Завтра в Кишиневе состоится субботник: Ион Чебан призвал всех принять участие

Завтра сотрудники претур и управлений муниципия Кишинёв проведут субботник. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан, призвав всех жителей, сотрудников государственных структур, правительства и парламента присоединиться к этой кампании, организованной примарией Кишинёва.

– Как и в прошлом году, мы примем участие в этих акциях, после чего начнём кампанию по посадке деревьев. За последний год мы посадили около 70 тысяч деревьев, и продолжим озеленение города. В настоящее время в каждом секторе осуществляются десятки инфраструктурных проектов. Все они будут завершены, а в конце будут высажены деревья там, где их мало, – добавил он.

Напомним, осенняя кампания по уборке в Кишинёве стартовала на этой неделе.

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