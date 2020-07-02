Завтра туриста

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О том, чего ждать от туроператоров отпускникам этим летом

COVID-19 гуляет по планете. Казалось бы, о каком курортном отдыхе может идти речь? Но люди, которые запланировали свой отпуск задолго до пандемии, надеются на то, что их планы всё-таки реализуются, ведь никто не знает, что будет в следующем году. Вдруг кровно заработанные деньги, потраченные на путёвки, пропадут? Вопросов много, а ответы есть не на все.

Отпускная лихорадка

О том, что пандемия серьёзно подкосит туристический бизнес, стало понятно уже к концу марта. Индустрию отдыха стало лихорадить. Кроме того что были разрушены планы на самый перспективный сезон года, появились недовольные клиенты, требующие срочного возврата денег. 18 мая правительство Молдовы приняло решение: ввести мораторий на возврат аванса за турпутёвки. То есть деньги туристические компании должны вернуть клиентам до 31 декабря 2021 года. Один вопрос был частично решён, но появился ряд других.

– В этом году было много раннего бронирования, особенно на Болгарию и Турцию, но поскольку у нас заказывали путёвки наши постоянные клиенты, они отнеслись ко всему происходящему с пониманием, – рассказывает администратор одной из туристических фирм Зинаида Стратулат. – Лишь несколько заказчиков написали заявления, чтобы заморозить вложенные средства на 540 дней. Остальные туристы перебронировали даты отдыха. Выезды планируются с 1 июля. Но опять же никто не может знать, что будет дальше. Пока же клиентам, у которых был запланирован отпуск на первый месяц лета, для сохранения стоимости путёвки предложили отправиться на отдых в сентябре. Но ситуации бывают разные. У меня одна семья заказала на 14 ночей 5-звёздочный отель в Турции и оплатила полную стоимость. В итоге оказалось, что он в этом сезоне работать не будет. По этой цене на сентябрь удалось найти только 4-звёздочный отель на 13 ночей.

Кстати, эксперты утверждают, что не надо бояться отдыха в сентябре, особенно если речь идёт о Турции или Греции. В начале осени, как правило, в этих странах очень хорошая погода, а отели всех курортов принимают максимальные меры предосторожности. Не будет переполненных гостиниц, самолётов и автобусов, а система all inclusive будет заменена на a la carte.

Никому не хочется новых вспышек на своей территории. Кроме того, далеко не все государства готовы покрывать расходы на оказание медпомощи иностранным гражданам, а медицинская страховка лечение коронавируса не предусматривает.

Банкроты поневоле

Председатель Ассоциации гидов и экскурсоводов РМ Нина Белей рассказала, что имели место случаи, когда туристы требовали свои деньги за путёвки и грозили судом. Многие турецкие отели авансы возвращают, а Болгария и Греция к этому пока не готовы, поскольку финансы вложены в развитие сервиса. Но принимающие стороны ищут варианты возврата денег за счёт отдыхающих из других стран.

Опасаясь обострения кризиса туристической отрасли и банкротства фирм, некоторые молдавские граждане продолжают настаивать на возврате денег и тем самым усугубляют ситуацию. Конечно, если фирма обанкротилась, то деньги она не вернёт. Но все клиенты знают, в каких отелях они собирались жить, поэтому могут связаться с администрацией напрямую. Если ваши деньги были перечислены, значит вы уже находитесь в базе гостиницы.

– Туристические агентства несут большие убытки. Уже сейчас ясно, что в итоге выживут не все, но какой конкретно ущерб будет нанесён этой сфере, станет известно позже, – комментирует Нина Белей. – Всё зависит от того, откроют ли страны границы для сообщения с Молдовой. Никому не хочется новых вспышек на своей территории. Кроме того, далеко не все государства готовы покрывать расходы на оказание медпомощи иностранным гражданам, а медицинская страховка лечение коронавируса не предусматривает. К концу июня только Греция и Кипр подтвердили, что готовы бесплатно оказывать необходимую врачебную помощь туристам, заболевшим COVID-19 во время отдыха. В целом мы все находимся в состоянии неопределённости. Ждём, чем начнётся июль и как ситуация будет развиваться вплоть до октября.

Оптимисты надеются, что сезон будет открыт, а реалисты готовятся к тому, что и в следующем году будет соблюдаться ряд карантинных мер, что, возможно, приведёт к удорожанию стоимости путёвок. Но при этом и сами отдыхающие, наученные горьким опытом, даже в целях экономии будут остерегаться раннего бронирования.

В четырёх границах

В отличие от оптимистично настроенных туристов, страны ЕС не спешат делать долгосрочных прогнозов. Статистика заболеваний в Молдове настораживает, и поэтому некоторые границы для наших граждан могут остаться закрытыми.

– Зона риска неизбежна и не зависит от режима мобильности, виз и паспорта. Пока существуют риски для здоровья населения в государстве, которое пользуется либерализованным режимом, как, например, Республика Молдова, и до тех пор, пока эти риски сохраняются, граждане также будут страдать, потому что остаются ограничения, – заявил румынский депутат Европарламента Драгош Тудораке.

Европа постепенно ослабляет карантинные меры. Многие страны ЕС уже сняли ограничения на внутренних границах. Европейская комиссия рекомендовала открыть внешние границы в начале июля и призвала государства сообщества составить список стран, для граждан которых будут сняты ограничения. Войдёт ли в этот список Молдова? От ответа на этот вопрос зависит не только отдых молдавских граждан, но и финансовое положение туристических операторов.

Комментарий

Крит души

Тамара Шубернецкая, жительница Кишинёва:

– Мы запланировали отпуск ещё в прошлом году. В октябре заказали путёвки на Крит и внесли полную стоимость. Нам нужен не просто отдых. Эти места обладают целебной силой. Мы едем лечиться воздухом и морем и смирились с тем, что не будет экскурсий. Главная наша цель – оздоровление. Дату выезда нам перенесли с 27 июня на 25 июля. Мы настроены оптимистично. В самолёте рядом с нами никого не будет, в отеле тоже предусмотрены все меры безопасности, и в целом в Греции число заражений меньше, чем в Молдове. Что возмущает, так это поведение наших граждан, которые стали очень беспечно себя вести после ослабления карантинных мер. Общественный транспорт, особенно маршрутки, переполнен, и я считаю, что виноваты в этом именно пассажиры. Люди забывают о мерах безопасности – о соблюдении дистанции и защитных масках – и о том, что надо беречь друг друга.

Мнение Иванова

Отдых по-новому

Наши граждане, как и жители других стран, как правило, ассоциируют свой отдых с местами, где есть море или горы, но из-за пандемии никто не знает, когда мы сможем свободно выезжать за границу. Тем не менее каждый человек хочет полноценно отдохнуть, что подразумевает выход из зоны обыденного комфорта, то есть из своего дома или квартиры. Думаю, что люди как минимум раз в месяц будут выезжать в красивые места, которых много в Молдове, и местный туризм станет более популярным. Уже сейчас они путешествуют маленькими группами на частном транспорте. Собственно, наш департамент на данном этапе и продвигает идею безопасных путешествий. Скорее всего в будущем, даже когда угроза заражения коронавирусом исчезнет, большие автобусы будут использоваться реже. Ставка делается на семейный отдых.

Конечно, до сих пор туристические зоны были больше ориентированы на иностранных путешественников, поскольку они более платёжеспособны, но сейчас экскурсионный бизнес осознал, что нельзя исключать и местных пользователей, для которых создаётся свой туристический продукт. В частности отдыхающие, посещая какой-то объект, кроме эстетического наслаждения, хотят получить практический опыт: поработать в кузнице, посидеть за ткацким станком, смастерить свой первый кувшин за гончарным кругом. Народные умельцы будут пользоваться спросом. Сейчас такие туристические объекты только создаются. Многие пока не определились, в какой форме всё это правильно подавать, – следует рассчитывать на маленькие группы из трёх человек или они всё-таки могут быть больше. Все ждут начала июля, когда правительство, изучив ситуацию с коронавирусом, объявит о следующих правилах поведения. Сейчас разрабатывается новая Национальная программа по развитию туризма до

2030 года, где в том числе будут определены основные направления финансирования этой отрасли. В любом случае эта сфера перестраивается и, уверен, приятно удивит новыми предложениями.

Александр Иванов,

начальник Департамента продвижения туризма

Агентства по инвестициям при правительстве РМ

Наталья Устюгова